Мошенники начали рассылать жителям России письма о списании «налога на СВО»

В последнее время россияне начали получать предупреждения от имени банков, что в скором времени с их счетов якобы начнут списывать десятки тысяч рублей в рамках нового налога на специальную военную операцию.

Мошенники предлагают клиентам банков как можно скорее зайти в личный кабинет и подписать специальное заявление на отказ от платежей. При этом аферисты предлагают перейти по ссылке из письма, чтобы моментально отказаться от выплаты «налога на СВО».

При этом ссылка ведет пользователей на фейковый сайт банка. Там уже людей крадут их персональные данные, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: эксперт Виталий Вехов рассказал, как мошенники могут использовать полученную биометрию. По его словам, мошенники могут начать разговор с человеком по телефону и записать определенные фразы, после чего с их помощью взломать его личный кабинет.