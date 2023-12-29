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Мошенники начали писать людям в мессенджерах от имени мэра Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/moshenniki-nachali-pisat-zhitelyam-krasnodara-v-messendzherah-ot-imeni-mera
Мошенники начали писать людям в мессенджерах от имени мэра Краснодара
Евгений Наумов. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Глава краевой столицы Евгений Наумов в преддверии новогодних праздников напомнил горожанам об информационной гигиене и мерах безопасности.

«Знаю, что телефонные мошенники сейчас активизировались. Многие пишут даже от моего имени», — написал он в Telegram.

Всем, кому напишут от имени Евгения Наумова, мэр предложил сперва проверить номер, а затем позвонить по нему и поздравить ответившего с Новым годом.

Мэр Краснодара напомнил, что мошенничество и хулиганство предусмотрена уголовная ответственность. По его словам, виновных всегда найду правоохранители.

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