Мошенники начали писать людям в мессенджерах от имени мэра Краснодара

Глава краевой столицы Евгений Наумов в преддверии новогодних праздников напомнил горожанам об информационной гигиене и мерах безопасности.

«Знаю, что телефонные мошенники сейчас активизировались. Многие пишут даже от моего имени», — написал он в Telegram.

Всем, кому напишут от имени Евгения Наумова, мэр предложил сперва проверить номер, а затем позвонить по нему и поздравить ответившего с Новым годом.

Мэр Краснодара напомнил, что мошенничество и хулиганство предусмотрена уголовная ответственность. По его словам, виновных всегда найду правоохранители.

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