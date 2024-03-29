Мошенники начали писать жителям Краснодара от имени вице-мэра Архипова

В последнее время интернет-мошенники начали рассылать людям сообщения от имени заместителя главы Краснодара Владимира Архипова с фейковых страниц.

Краснодарцев призвали быть внимательней и не поддаваться на провокации, если начнут поступать сомнительные сообщения от людей, представляющихся вице-мэром Владимиром Архиповым.

«Вице-мэр по транспорту может быть только один!», — говорится в сообщении Муниципального центра управления Краснодара.

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