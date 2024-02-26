Мошенники начали писать людям в с фейковых аккаунтов главы Ленинградского района

Глава Ленинградского района Юрий Шулико в соцсетях рассказал, что некоторые пользователи Telegram начали получать сообщения якобы от его имени.

Злоумышленники используют фото главы и пишут людям ложную информацию.

«Мошенники массово рассылают сообщения. Убедительно прошу не отвечать на такие сообщения, не переходить по ссылкам и блокировать подозрительные аккаунты. Не доверяйте звонкам и сообщениям, даже если собеседник ссылается на вашего знакомого. Не озвучивайте конфиденциальную информацию, не совершайте действия, о которых просит собеседник. Установите двухфакторную аутентификацию. Бдительность и настороженность ко всему, что пишут, особенно если это касается каких-либо указаний или перевода денег, в этом вопросе не повредит», — написал Юрий Шулико в Telegram.

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