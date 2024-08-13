Мошенники из Питера поставили детям Кубани плохие компьютеры по цене хороших

В полиции завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 38 и 42-летних жителей Санкт-Петербурга.

По данным следствия, руководители коммерческой фирмы из северной столицы украли 15 млн рублей при поставке компьютерного оборудования с техническими характеристиками, несоответствующими условиям контрактов, в образовательные учреждения Краснодара и 8 районов Кубани.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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