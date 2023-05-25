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Мошенник по поддельному паспорту продал чужой участок земли за 18 млн рублей в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/moshennik-po-poddelnomu-pasportu-prodal-chuzhoj-uchastok-zemli-za-18-mln-rublej-v-krasnodare
Мошенник по поддельному паспорту продал чужой участок земли за 18 млн рублей в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками полиции.

По данным следствия, 34-летний мужчина демонтировал старый дом на участке площадью 12 соток на улице Архитектора Ишунина и решил незаконно продать эту землю. Зная владельца недвижимости, мужчина заказал в интернете поддельный паспорт на имя собственника земли со своей фотографией и другие документы для совершения сделки купли-продажи. Он выдал себя за владельца участка и продал его жителю Краснодара за 18 млн рублей.

Часть денег от сделки злоумышленник потратил на покупку Audi и оформил машину на свою мать. Полицейские изъяли автомобиль и поместили на спецстоянку, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и легализации денег. Подозреваемого поместили под стражу. Решается вопрос о признании сделки купли-продажи недействительной. Расследование уголовного дела продолжается.

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