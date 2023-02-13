Мошенник из Ставрополья обманул кубанца на 2 млн рублей

Злоумышленника объявили в федеральный розыск. Оказалось, мужчина скрывался от правоохранителей в Краснодаре.

Установили, что 41-летний житель Ставропольского края обманул жителя Новокубанска на сумму более 2 млн рублей. Возбудили уголовное дело, но подозреваемый скрылся от правоохранителей. Его объявили в федеральный розыск.

Сотрудники полиции получили информацию, что подозреваемый может находиться в Краснодаре. Они задержали злоумышленника около дома его родственницы и доставили в Новокубанск. Продолжается расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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