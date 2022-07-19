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Мошенник из Краснодара «сэкономил» 110 тыс. рублей при покупке хризантем

Происшествия
19.07.2022 13:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/moshennik-iz-krasnodara-sekonomil-110-tys-rublej-pri-pokupke-hrizantem
Мошенник из Краснодара «сэкономил» 110 тыс. рублей при покупке хризантем
Фото unsplash.com

Объявление об оптовой продаже цветов 33-летний краснодарец нашел в соцсети. Связавшись с продавцом в Абинском районе, он договорился о покупке 2 тыс. 100 хризантем на сумму 115 тыс. рублей.

Мужчина передал женщине-продавцу 5 тыс. рублей в качестве предоплаты и забрал цветы. После этого перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицию.

Подозреваемого задержали. На него завели уголовное дело за мошенничество. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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