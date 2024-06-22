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Моржи и суп: где самое теплое и холодное море на курортах Краснодарского края?

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/morzhi-i-sup-gde-samoe-teploe-i-holodnoe-more-na-kurortah-krasnodarskogo-kraya
Моржи и суп: где самое теплое и холодное море на курортах Краснодарского края?
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Первый месяц лета подходит к концу, затор в Горячем Ключе по дороге к морю традиционно собирается, однако купаться в Краснодарском крае можно далеко не везде.

На 22 июня самое теплое море на Азовском побережье в Ейске и Темрюке — 26 градусов. В Приморско-Ахтарске и Тамани — 25 градусов, а в станице Должанской фиксируют 24 градуса.

На Черноморском побережье самое теплое море в Геленджике — 24 градуса. В Сочи — 22 градуса, в Туапсе — 21.

А вот в районе Анапы и Новороссийска море резко остыло — до 17 и 18 градусов соответственно, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в связи с резким понижением температуры воды в Анапе 22 июня запретили купание в море.

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