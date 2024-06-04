Морскую воду в акватории Геленджикской бухты проверили на соответствие нормам

Специалисты Роспотребнадзора с 15 мая отобрали 661 пробу морской воды на физико-химические и микробиологические показатели.

Воду отбирали в 23 различных точках: 15 из них расположены в бухте, еще 10 — в курортных округах.

«Качество морской воды в акватории Геленджикской бухты соответствует всем нормам», — написал глава города Алексей Богодистов в Telegram.

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