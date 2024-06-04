Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Морскую воду в акватории Геленджикской бухты проверили на соответствие нормам

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/morskuyu-vodu-v-akvatorii-gelendzhikskoj-buhty-proverili-na-sootvetstvie-normam?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Морскую воду в акватории Геленджикской бухты проверили на соответствие нормам
Фото t.me/BogodistovAA

Специалисты Роспотребнадзора с 15 мая отобрали 661 пробу морской воды на физико-химические и микробиологические показатели.

Воду отбирали в 23 различных точках: 15 из них расположены в бухте, еще 10 — в курортных округах.

«Качество морской воды в акватории Геленджикской бухты соответствует всем нормам», — написал глава города Алексей Богодистов в Telegram.

Читайте также: температура воды в Азовском море поднялась еще на один градус и достигла +24 °C.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях