Морскую воду в акватории Геленджикской бухты проверили на соответствие нормам
Общество
04.06.2024 17:35
Специалисты Роспотребнадзора с 15 мая отобрали 661 пробу морской воды на физико-химические и микробиологические показатели.
Воду отбирали в 23 различных точках: 15 из них расположены в бухте, еще 10 — в курортных округах.
«Качество морской воды в акватории Геленджикской бухты соответствует всем нормам», — написал глава города Алексей Богодистов в Telegram.
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