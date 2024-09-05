Морскую линию от портов Китая до Новороссийска откроют до конца 2024 года

Об этом сообщил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону транспортной группы Fesco Герман Маслов в рамках Восточного экономического форума.

Компания занимается грузоперевозками по морю, воздуху, ж/д путям и на автомобилях. Так, флот Fesco включает более 30 транспортных судов, осуществляющих перевозки в том числе через собственные морские линии.

«Мы открываем до конца этого года новую линию, которая соединит Китай с портом Новороссийск. Еще один вариант доставки грузов», — сказал Герман Маслов.

Fesco — одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России. В ноябре прошлого года контрольный пакет ее акций по указу президента РФ Владимира Путина передали госкорпорации «Росатом», сообщает ТАСС.

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