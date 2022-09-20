Морской терминал в Новороссийске начнет принимать паромы с фурами из Турции
В Новороссийске откроют специальную площадку для приема крупных паромов из Турции, способных перевозить около фур.
Такую площадку подготовят на базе крупнейшего контейнерного терминала в ЮФО — Новороссийского узлового транспортно-экспедиционного предприятия, которое принадлежит группе компаний «Дело» Сергея Шишкарева. Прибывшие из Турции паромы с грузовыми автомобилями будут обслуживать на специальной платформе, расположенной за пределами терминала.
Создание новой площадки на базе НУТЭП связано с увеличением турецкого экспорта в РФ в 2022 году на фоне ужесточения западных санкций.
Из всех терминалов, которые работают в Цемесской бухте, для приема автомобильных паромов больше всего оказался пригоден причал № 39А, относящийся к НУТЭП.
Сейчас предприятие Шишкарева обслуживает паромы из Турции с рефрижераторными прицепами без тягачей, сообщает «РБК Краснодар».
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