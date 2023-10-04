Морской десант ВСУ попытался высадиться в Крыму на мысе Тарханкут

В ночь на 4 октября украинские военные снова попытались атаковать объекты на территории России.

В северо-западной части Черного моря десантная группа ВСУ направлялась в сторону мыса Тарханкут в Крыму на военном катере и трех гидроциклах. Российские военные вовремя заметили и предотвратили атаку. Самолеты ВКС России поднялись в небо и пресекли попытку морского десанта противника высадиться на территории РФ.

Кроме того, украинские военные попытались атаковать несколько регионов России с помощью беспилотников самолетного типа. Над Брянской, Белгородской и Курской областями перехватили и уничтожили 31 БпЛА противника, сообщает телеканал «360».

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