Морское такси между Сочи и Новороссийском могут запустить в этом году

Проект морского такси предполагает запуск двух катамаранов, каждый вместимостью около 340 человек.

Катамараны рассчитаны для передвижения по морским и внутренним водным путям. С учетом погодных условий морское такси сможет работать с февраля по ноябрь.

Генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов сообщил, что инвестиции в проект составят 1,2 млрд рублей. Он также рассказал, что уже ведутся переговоры с инвестором и при поддержке краевых властей первые суда смогут выйти на линию уже в этом году. Шакалов отметил, что этот альтернативный турмаршрут позволит разгрузить трассу и снизит цену поездки в два раза.

«Развитие пассажирского водного сообщения очень перспективно для Краснодарского края. За день такое судно может сделать два рейса. Время в пути займет около 4 часов, пассажирам будет предложено питание на борту. Кроме того, в перспективе по данному морскому маршруту туристы смогут добраться до Абхазии и Грузии», — цитирует Шакалова ТАСС.

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