Мэр Новороссийска анонсировал строительство Северного обхода города

О начале строительства новой объездной дороги глава города-героя Андрей Кравченко сообщил 13 марта во время ежегодного отчета.

«При поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева сегодня сдвинулся вопрос объездной дорогой города», — сказал Кравченко.

По его словам, поручение о строительстве Северного обхода Новороссийска подписал президент РФ Владимир Путин. Новая трасса позволит вывести через Новороссийск трафик автомобилей, направляющихся в сторону Геленджика и Джубги, сообщает «Ъ-Кубань».

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