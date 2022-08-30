Морское сообщение между Сочи и Новороссийском возобновили с 30 августа

Фото пресс-службы администрации Сочи

Морские рейсы по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи приостановили с 20 августа по техническим причинам.

«СПК «Комета» и ПК «Грифон» следуют по расписанию. Продажа билетов открывается на 8 дней вперед в 13:00 по московскому времени», — говорится в сообщении на сайте перевозчика «ВодоходЪ Экспресс».

Морские рейсы по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи выполняют на суднах с подводными крыльями «Грифон». Время в пути составляет около 3 часов.

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