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Морское сообщение между Сочи и Новороссийском возобновили с 30 августа

Общество
30.08.2022 09:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/morskoe-soobshhenie-mezhdu-sochi-i-novorossijskom-vozobnovili-s-30-avgusta
Морское сообщение между Сочи и Новороссийском возобновили с 30 августа
Фото пресс-службы администрации Сочи

Морские рейсы по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи приостановили с 20 августа по техническим причинам.

«СПК «Комета» и ПК «Грифон» следуют по расписанию. Продажа билетов открывается на 8 дней вперед в 13:00 по московскому времени», — говорится в сообщении на сайте перевозчика «ВодоходЪ Экспресс».

Морские рейсы по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи выполняют на суднах с подводными крыльями «Грифон». Время в пути составляет около 3 часов.

Читайте также: регулярные морские рейсы между Мариуполем и Ейском начнутся с 5 сентября.

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