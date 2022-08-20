Морское сообщение из Новороссийска в Сочи временно приостановили

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Приостановлены все морские рейсы Новороссийск — Геленджик — Сочи. Продажа билетов остановлена 20 августа по техническим причинам.

Отменены все рейсы с 20 по 22 августа. Продажу билетов не восстановят до полной ясности технического состояния судов.

Чтобы вернуть денежные средства, нужно заполнить заявление на возврат, сообщается на сайте компании-перевозчика «Водоходъ».

Если билет покупался в кассах, для возврата нужно обратиться туда, если у агентов — к агенту. Если на сайте, необходимо прислать заявление на возврат денег по электронной почте [email protected]

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