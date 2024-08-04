Морские учения со стрельбами пройдут 4 и 5 августа в Новороссийске

В акватории морского порта Новороссийск с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 4 и 5 августа дежурные силы Новороссийской военно-морской базы проведут учения.

Во время учений отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников, а также выполнят практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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