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Акватория морпорта Туапсе 24 апреля будет закрыта для судов из-за военных учений

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/morport-tuapse-24-aprelya-budet-zakryt-dlya-sudov-iz-za-voennyh-uchenij
Акватория морпорта Туапсе 24 апреля будет закрыта для судов из-за военных учений
Фото пресс-службы администрации Туапсе

В акватории морского порта Туапсе 24 апреля с 12:00 до 16:00 будут проходить учения Новороссийской военно-морской базы.

Во время учений проведут проверку практических действий с выполнением тренировочных стрельб.

В связи с этим в акватории морпорта Туапсе будет закрыто движение судов и маломерных плавсредств, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

Читайте также: учебные стрельбы провели 21 апреля в Новороссийске.

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