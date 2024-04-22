Акватория морпорта Туапсе 24 апреля будет закрыта для судов из-за военных учений
Общество
22.04.2024 19:24
В акватории морского порта Туапсе 24 апреля с 12:00 до 16:00 будут проходить учения Новороссийской военно-морской базы.
Во время учений проведут проверку практических действий с выполнением тренировочных стрельб.
В связи с этим в акватории морпорта Туапсе будет закрыто движение судов и маломерных плавсредств, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.
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