Акватория морпорта Туапсе 24 апреля будет закрыта для судов из-за военных учений

В акватории морского порта Туапсе 24 апреля с 12:00 до 16:00 будут проходить учения Новороссийской военно-морской базы.

Во время учений проведут проверку практических действий с выполнением тренировочных стрельб.

В связи с этим в акватории морпорта Туапсе будет закрыто движение судов и маломерных плавсредств, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

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