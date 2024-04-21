Учебные стрельбы проведут 21 апреля в Новороссийске

Силы Новороссийской военно-морской базы будут проводить учения в акватории моря.

В связи с этим в городе можно будет услышать звуки стрельбы с 11:00 до 13:00 со стороны моря, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Жителей и гостей города-героя призвали соблюдать спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

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