Морпорт Сочи работает в штатном режиме и готов к приему судов

«Шторм века» не нанес ущерба инфраструктуре морского порта в Сочи. Уборку мусора, принесенного волнами, планируют завершить к вечеру.

По словам гендиректора порта Юрия Владимирова, порт работает в штатном режиме и готов к приему судов. Вся инфраструктура в рабочем состоянии.

«Во время шторма ветер был юго-западный, гидротехнические сооружения, которые находятся в порту, выстояли. Инфраструктура порта не повреждена, разрушений гидротехнических сооружений нет», — сказал Владимиров.

Он также рассказал, что во время шторма на территорию нанесло ветки деревьев, мусор и ил. Все последствия устранят к вечеру. Владимиров отметил, что инфраструктура яхтенной марины не повреждена, сообщает ТАСС.

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