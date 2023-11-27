Морпорт Сочи накрыли огромные штормовые волны

В соцсетях 27 ноября появилось видео, на кадрах которого морской порт Сочи затапливает большими волнами.

На кадрах видно, как большой волной накрывает гавань порта, и человека, который спасается от воды, убегая по тропинке между огороженными стоянками для яхт. Авторы видео также сообщают, что инфраструктура гавани получила повреждения из-за шторма.

В мэрии Сочи уточнили, что морпорт строился с учетом максимальных волн, поэтому повреждений там быть не может.

В морпорту Сочи интернет-порталу «Кубань 24» также подтвердили, что никаких разрушений инфраструктуры нет.

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