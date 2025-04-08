Морпорт Новороссийска выплатит 200 тыс. за нарушения в работе с опасным грузом

Ленинский районный суд Новороссийска вынес решение по административному делу в отношении ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) о нарушении условий лицензий при ведении предпринимательской деятельности в области транспорта.

По данным суда, НМТП осуществлял погрузку и разгрузку с причалов опасных грузов и нарушило положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности на внутреннем водном транспорте и в морских портах.

Суд рассмотрел материалы дела, признал ПАО «Новороссийский морской торговый порт» виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал организацию на 200 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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