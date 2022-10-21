Морпеху Черноморского флота с позывным «Струна» присвоили звание Героя России
Политика
21.10.2022 18:11
Звание Героя России командиру взвода 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ присвоил президент страны Владимир Путин.
Летом морпех Черноморского флота с позывным «Струна» во время выполнения боевой задачи получил серьезное ранение и лишился ноги. Последние месяцы он находится на реабилитации.
О подвигах 24-летнего командира морской пехоты неоднократно рассказывал военный корреспондент Андрей Филатов, сообщает RT.
Командир морпехов с позывным «Струна» стал известен в соцсетях весной, после освещения военкорами боев в Мариуполе. Он также известен пользователям, как «красный рюкзак».
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