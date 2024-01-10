Морозы и снег сохранятся в Краснодарском крае 11 января

По прогнозу синоптиков, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдут снег и дождь, в некоторых районах ожидаются сильные осадки.

Утром на Кубани будет сильный гололед и туман. Днем мокрый снег начнет налипать на деревьях и проводах. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. На Азовском побережье скорость ветра достигнет 20 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до -3…-8 °С, в восточных районах и горах — до -10…15 °С. Днем потеплеет до -2…+3 °С.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков, местами пройдет дождь. Ветер северный с переходом в юго-западный 6-11 м/с. К вечеру скорость порывов ветра достигнет 15-17 м/с. Ночью похолодает до +2…-3 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +3…+8 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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