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«Морозное серебро на золотых листьях»: 30,5 тыс. цветов высадят в нацпарке Сочи к зиме

Общество
23.11.2022 20:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/moroznoe-serebro-na-zolotyh-listyah-30-5-tys-tsvetov-vysadyat-v-natsparke-sochi-k-zime
«Морозное серебро на золотых листьях»: 30,5 тыс. цветов высадят в нацпарке Сочи к зиме
Фото пресс-службы нацпарка Сочи

В парке «Дендрарий» меняют летнее оформление цветников на зимнее. В этом году, в соответствии с концепцией «Морозное серебро на золотых листьях», высаживают растения синих и серебристого оттенков, изображая снежинки и вьюгу, а также цветы с желтыми и красными венчиками, напоминающие осеннюю листву.

Преображенным клумбам дали названия «Морозная ягода», «Ледяной вихрь, подхвативший осеннюю листву» и «Морозное серебро на золотых листьях».

Специалисты Сочинского нацпарка используют морозостойкие растения. В их числе виола виттрока и виола рогатая, которые в народе из называют фиалками или анютиными глазками. Также на клумбы высаживают декоративную капусту, примулы, маргаритки и лютики.

С виолами связано множество легенд. Самая известная пришла из Древней Греции. В ней говорится о том, что первую виолу создал Зевс, чтобы утешить свою возлюбленную Ио, которую его ревнивая жена Гера превратила в корову. Древгерусская же легенда гласит, что в цветок превратилась девушка Анюта, которая ждала жениха с войны, но тот так и не вернулся.

Специалисты отмечают, что неприхотливая виола прекрасно подходит для оформления парка в преддверии зимы. Всего в цветниках парка планируют высадить 30,5 тыс. растений, сообщили в пресс-службе нацпарка Сочи.

Читайте также: в Сочинском нацпарке высадят 151 новый сорт роз.

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