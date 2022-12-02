Мороженое Baskin Robbins в России сменит название на BRandICE
Экономика
02.12.2022 16:31
Производитель АО «БРПИ» подал заявку на регистрацию товарного знака BRandICE. Сайт компании уже переоформили с новым названием.
Кроме того, компания подала документы на регистрацию знака в русскоязычной транскрипции — «БРэндАЙС». Цвета нового знака схожи с предыдущим — в первом логотипе использовались темно-синий, белый и розовый цвета, в новом регистрируются синий, фуксия и белый.
Русскоязычный сайт Baskin Robbins автоматически перенаправляет пользователя на домен с новым названием, сообщает ТАСС.
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