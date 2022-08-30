Мораторий на строительство многоэтажек в Сочи могут снять в 2023 году
Политика
30.08.2022 08:46
Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Он отметил, что ограничение на строительство многоквартирных домов в городе планируют снять в ноябре 2023 года после утверждения нового генерального плана.
«Ограничения носят временный характер. Планируется, что их действие продлится до утверждения нового генерального плана курорта. Завершение работ по разработке проекта документа и его утверждение запланировано на ноябрь 2023 года», — заявил Копайгородский.
Городское собрание Сочи приняло решение ограничить выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов в июле 2021 года. Такую меру ввели, чтобы выполнить ревизию свободных земельных участков на курорте и определить места под строительство социальных объектов, сообщает ТАСС.
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