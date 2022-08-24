Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

С начала года средняя цена новой однушки в Сочи выросла на 3,3 млн рублей

Общество
24.08.2022 10:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-srednyaya-tsena-novoj-odnushki-v-sochi-vyrosla-na-3-3-mln-rublej
С начала года средняя цена новой однушки в Сочи выросла на 3,3 млн рублей
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

По данным на август, всего на первичном рынке недвижимости Сочи представлены 202 квартиры в новостройках со сдачей в 2022 году. С начала года их количество сократилось на 56,9%.

Среди них представлены 103 однокомнатных квартиры. Их средняя стоимость — 17,4 млн рублей или 402 тыс. рублей за 1 кв. метр. С начала года стоимость однушек, сдающихся в 2022 году, выросла на 24,1% или на 3,3 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании GRC.

Также в 2022 году в Сочи планируют сдать в эксплуатацию 57 двухкомнатных квартир. Их средняя стоимость — 17,2 млн рублей или 333,4 тыс. рублей за 1 кв. м.

Студии со сдачей в этом году на курорте в среднем оценили в 13,2 млн рублей или 537,8 тыс. рублей за 1 кв. метр. На рынке недвижимости города представлено 22 таких объекта.

Читайте также: эксперты назвали улицу Сочи с самыми дорогими квартирами.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  2. В Краснодарском крае под колесами грузового поезда погиб мужчина
  3. Мэрия Краснодара: разрушенный забор на Всесвятском кладбище восстановят до 23 сентября
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Мезмае более 100 человек вторые сутки ищут пропавшего 85-летнего пенсионера
  6. ПБК «Локомотив-Кубань» сыграет в Суперкубке Единой Лиги ВТБ с 23 по 25 сентября
Прямой эфир
Мы в соцсетях