С начала года средняя цена новой однушки в Сочи выросла на 3,3 млн рублей

Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

По данным на август, всего на первичном рынке недвижимости Сочи представлены 202 квартиры в новостройках со сдачей в 2022 году. С начала года их количество сократилось на 56,9%.

Среди них представлены 103 однокомнатных квартиры. Их средняя стоимость — 17,4 млн рублей или 402 тыс. рублей за 1 кв. метр. С начала года стоимость однушек, сдающихся в 2022 году, выросла на 24,1% или на 3,3 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании GRC.

Также в 2022 году в Сочи планируют сдать в эксплуатацию 57 двухкомнатных квартир. Их средняя стоимость — 17,2 млн рублей или 333,4 тыс. рублей за 1 кв. м.

Студии со сдачей в этом году на курорте в среднем оценили в 13,2 млн рублей или 537,8 тыс. рублей за 1 кв. метр. На рынке недвижимости города представлено 22 таких объекта.

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