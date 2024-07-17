Мопедист проехал на красный свет и врезался в электровоз в Кореновске

Авария произошла 17 июля около 16:20 на регулируемом железнодорожном переезде.

По предварительным данным, 40-летний водитель мопеда Honda проехал на красный сигнал светофора при закрытом шлагбауме и врезался в одиночный электровоз.

В результате столкновения мопедист получил серьезные травмы, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

В Госавтоинспекции отметили, что локомотив или электровоз сильнее любых механических транспортных средств, и призвали не нарушать правила на ж/д переездах.

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