Монтажник погиб, пытаясь самовольно подвесить линию связи на ЛЭП под Краснодаром

Трагический случай произошел накануне в станице Северской во время незаконных работ на опоре воздушной линии электропередачи.

Предварительно, сотрудник одной из местных компаний-провайдера пытался самовольно подвесить линию связи на опору ЛЭП. Эти работы не были согласованы с собственником объекта.

Монтажник нарушил технику безопасности и приблизился к токоведущим частям высоковольтной линии. Он получил удар электрическим током и погиб.

Отмечается, что на территории Северского района продолжают фиксировать многочисленные факты незаконной установки линий связи на опоры ЛЭП, сообщает пресс-служба «Россети Кубань».

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