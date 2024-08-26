Мониторинговый центр по контролю за ходом выборов откроется в Краснодаре

Региональный общественный штаб по наблюдению за выборами готовится к Единому дню голосования. В преддверии выборов в Краснодаре запустят работу ситуационного мониторингового центра. Он будет работать с 6 по 9 сентября.

Основная задача Центра — контролировать неукоснительное соблюдение прав участников избирательного процесса. Туда может прийти любой гражданин, чтобы пообщаться с экспертами, узнать о ходе голосования и получить консультацию.

«Центр открыт, поэтому мы приглашаем всех в дни голосования быть вместе с нами для того, чтобы понять, что выборы — это очень прозрачный процесс», — подчеркнула председатель Общественной палаты Краснодарского края, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Любовь Попова.

Кроме того, на заседании общественного штаба подвели итоги подготовки наблюдателей. Их обучают тренеры Общественной палаты. Семинары в муниципалитетах края продлятся до конца августа.

В регионе 7 и 8 сентября на избирательные участки выйдут порядка 1,8 тыс. общественных наблюдателей, в том числе представители кубанской молодежи — студенты-политологи, юристы и журналисты.

«Молодежь — это самая активная социальная группа, которая видит свою роль в реализации не только прав и свобод граждан РФ, но и в формировании новых возможностей для участия граждан в политических процессах. Поэтому именно им необходимо предоставить все возможности», — отметила кандидат политических наук Наталья Юрченко.

В дни голосования общественные наблюдатели будут передавать информацию с избирательных участков в ситуационный центр, который 7 и 8 сентября будет работать с 7:00 до 21:00.

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