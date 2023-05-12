Мониторинг цен на пляжные услуги и размещение проведут в Сочи

На курорте летом будут работать 170 пляжей. Чтобы не допустить завышения цен на услуги пляжного отдыха с арендаторами пляжей проводят выездные беседы.

На этих встречах предпринимателям объясняют, что цена на пляжные услуги должна быть экономически обоснованной и не зависеть от высокого спроса.

Цена аренды шезлонгов, как и прошлом году, останется в рамках 280 рублей. Пляжный инвентарь не должен занимать более 30% площади пляжа, а полоса около воды должна оставаться свободной, чтобы на ней могли расположиться отдыхающие, которые не желают пользоваться платными услугами на пляже. Туалеты, душевые кабины, медпункты и другая сопутствующая инфраструктура должна быть бесплатной.

В районе морпорта с начала года провели 30 рейдов по выявлению зазывал на морские прогулки на яхтах. Составили более 50 протоколов на физлица, настойчиво предлагающих жителям и туристам услуги.

Средняя цена на двух человек в сутки в отелях категории 5 звезд составит около 22 тыс. рублей. В отелях категории 4 звезды — немногим более 10 тыс. рублей, в категории 3 звезды — около 7 тыс. рублей. В гостевых домах в июле можно отдохнуть 10 дней вдвоем за 11 тыс. рублей.

По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, курорт готов предложить условия для качественного отдыха в любом ценовом сегменте.

«Регулярно проводятся совещания и выездные встречи с руководителями наших объектов размещения, экскурсионных предприятий, пользователями пляжных территорий, рассматриваются возможности для естественного сдерживания цены на санаторно-курортные услуги без потери качества, в том числе с помощью мер поддержки бизнеса», — сказал глава Сочи.

В этом году цены на санаторно-курортные услуги выросли на 5-15% по сравнению с 2022 годом. Больше всего рост цент фиксируется в отелях категории 4-5 звезд. Это определено динамическим ценообразованием — цена номера зависит от спроса на него, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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