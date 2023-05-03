Бассейн с подогревом и зона для концертов: в Сочи завершают благоустройство нового пляжа

Пляж откроют в Адлере к 1 июня. Его обустраивают на территории длиной около 250 м и шириной от 50 до 150 м.

Эта территория станет органичным продолжением благоустроенной набережной реки Мзымта.

«Место расположено максимально комфортно для отдыхающих — совсем рядом комплекс кафе и ресторанов, парковка, неподалеку остановка общественного транспорта», — рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

Также на территории нового пляжа предусмотрели место для бассейна с системой очистки и подогревом, чтобы отдыхающие могли плавать и в зимний период. Кроме того, здесь установят автоматические жалюзи, благодаря чему отдыхать на шезлонгах можно будет даже в пасмурную погоду. Еще здесь появится детская площадка, зона для концертов и питания, а также несколько бунгало.

«Эстетически пляж соответствует мировым тенденциям и лучшим примерам в части дизайна и комфорта», — подчеркнул замглавы края.

Он добавил, что у туристов будет выбор вариантов отдыха благодаря большому числу функциональных зон.

Всего летом для туристов будут доступны более 560 пляжей Азово-Черноморского побережья и 17 территорий в 13 степных районах. Общая протяженность благоустроенных пляжей превышает 113 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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