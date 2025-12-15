Монеты с пандами из Китая на 700 тыс. рублей пытался провезти приезжий в Россию

Коллекционные монеты обнаружили таможенники в багаже пассажира, летевшего из Гуанчжоу в Санкт-Петербург через Москву.

На предметы, похожие на монеты, обратили внимание во время рентгеноскопии багажа. Хозяина вещей, 56-летнего иностранца, вызвали в комнату таможенного досмотра. На зов столичных таможенников он откликнулся, и чемодан поместили в место временного хранения.

За багажом мужчина вернулся через четыре дня. Выяснилось, что он пытался незаконно провезти 140 незадекларированных серебряных монет с изображением панд. Экспертиза подтвердила, что монеты отлиты из серебра и могут являться предметом коллекционирования.

В отношении иностранного гражданина возбудили административное дело по статье о недекларировании либо недостоверном декларировании товаров. Ему грозит штраф в размере до двукратной стоимости товаров с возможной конфискацией, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.

