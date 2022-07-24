Момент обрушения подпорной стены в Сочи попал на камеры наблюдения

Момент обрушения подпорной стены в Сочи попал на камеры наблюдения

Во время ливня 23 июля на улице Цюрупы, 13 сошел оползень. Подпорная стена рухнула на семь машин. Люди не пострадали.

Бетонные плиты обрушились прямо возле дома, к самому подъезду. По словам местных жителей, они подумали, что произошло землетрясение, так как почувствовали сильный толчок.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил обеспечить безопасность жителей прилегающих территорий в районе обрушения стены на улице Цюрупы. На месте происшествия работают специалисты. Начаты аварийно-восстановительные работы. Их выполняет ОАО «Академия Безопасности», сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на месте обвала подпорной стены в Сочи ввели режим ЧС.