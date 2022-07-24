Момент обрушения подпорной стены в Сочи попал на камеры наблюдения
Происшествия
24.07.2022 16:38
Во время ливня 23 июля на улице Цюрупы, 13 сошел оползень. Подпорная стена рухнула на семь машин. Люди не пострадали.
Бетонные плиты обрушились прямо возле дома, к самому подъезду. По словам местных жителей, они подумали, что произошло землетрясение, так как почувствовали сильный толчок.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил обеспечить безопасность жителей прилегающих территорий в районе обрушения стены на улице Цюрупы. На месте происшествия работают специалисты. Начаты аварийно-восстановительные работы. Их выполняет ОАО «Академия Безопасности», сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на месте обвала подпорной стены в Сочи ввели режим ЧС.
Популярные новости
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- СК выясняет обстоятельства гибели женщины при потопе в Сочи
- ТРЦ «МореМолл» в Сочи закрыли на несколько дней для ликвидации последствий ливня
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- На месте обвала подпорной стены в Сочи ввели режим ЧС