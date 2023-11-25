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Молодой водитель сбил отца с ребенком на пешеходном переходе в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/molodoj-voditel-sbil-ottsa-s-rebenkom-na-peshehodnom-perehode-v-novorossijske
Молодой водитель сбил отца с ребенком на пешеходном переходе в Новороссийске
Фото Госавтоинспекции Новороссийска

Дорожное происшествие случилось 24 ноября около 23:00 в Приморском районе.

Предварительно, 21-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lanсer, двигаясь в сторону улицы Тобольской, сбил двух пешеходов — 32-летнего мужчину и 6-летнего мальчика, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП мужчина и ребенок получили серьезные травмы. Их госпитализировали в городскую больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска.

Читайте также: водитель фуры насмерть сбил оленя в Крымском районе. Дорожное происшествие случилось 23 ноября в 21:50 на 13 км автодороги Славянск-на-Кубани — Крымск около станицы Троицкой.

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