Молодой водитель погиб, врезавшись в металлическое ограждение в Краснодаре

Авария произошла 12 октября около 21:00 на улице Новороссийской.

По предварительным данным, 19-летний парень со стажем вождения около года ехал за рулем Renault Duster, выехал на встречную полосу и там врезался в металлическое препятствие.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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