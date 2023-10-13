Молодой водитель погиб, врезавшись в металлическое ограждение в Краснодаре
Происшествия
13.10.2023 13:34
Авария произошла 12 октября около 21:00 на улице Новороссийской.
По предварительным данным, 19-летний парень со стажем вождения около года ехал за рулем Renault Duster, выехал на встречную полосу и там врезался в металлическое препятствие.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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