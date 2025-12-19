Молодой самец косули забежал в торговый центр в Сочи, спасаясь от собак

Инцидент произошел 18 декабря в поселке Лазаревском.

Заметив дикое животное в торговом центре, очевидцы сообщили об этом правоохранителям. Те незамедлительно оповестили госинспекторов Лазаревского участкового лесничества.

Прибыв на место, инспекторы нацпарка установили, что незваный парнокопытный гость — самец косули примерно трех лет.

«Он не был ранен, но явно дезориентирован и напуган непривычной обстановкой», — сказал старший государственный инспектор Артем Бабаджанян.

Действуя по отработанному и безопасному для животного алгоритму, специалисты аккуратно обездвижили животное и бережно связали его. После этого косулю на автомобиле вывезли за пределы населенного пункта.

Уже через несколько часов животное оказалось в лесу в 15 км от места происшествия. По мнению ведущего научного сотрудника Сочинского национального парка Алексея Ромашина, косулю в торговый центр могли загнать бездомные собаки.

«В панике, скорее всего, животное уходило от погони и в итоге вышло к людям, где могло инстинктивно искать укрытие в первом попавшемся здании. Ключевая проблема здесь — отсутствие буферной зоны между природной и городской чертой. Лес близко к жилому сектору, а стихийные свалки на окраинах привлекают бродячих собак. Это создает постоянный фактор беспокойства для лесных животных, что вынуждает их выходить к дорогам и населенным пунктам», — сказал Ромашин.

Он отметил, что близость к природе — особенность Сочи, и это — большая ответственность для его жителей.

При встрече с дикими животными специалисты рекомендуют сохранять спокойствие и держать дистанцию. Если с вами собака, ее следует взять на короткий поводок. Не нужно пытаться поймать животное или покормить его. Лучше дать ему возможность сориентироваться и найти выход, а также сообщить о нем по номеру 8 (918) 202-34-43, сообщает пресс-служба нацпарка Сочи.

