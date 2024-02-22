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Молодой мопедист погиб в ДТП с иномаркой под Анапой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/molodoj-mopedist-pogib-v-dtp-s-inomarkoj-pod-anapoj
Молодой мопедист погиб в ДТП с иномаркой под Анапой
Фото газеты «Анапское Черноморье»

Смертельная авария произошла вечером 21 февраля на автомобильной дороге около хутора Красного.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Passat не выдержал безопасную дистанцию и врезался в мопед, который ехал перед ним.

В результате столкновения 18-летний водитель мопеда погиб на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Известно, что водителя Volkswagen за последние два года четыре раза привлекали к ответственности за нарушение скоростного режима, пишет газета «Анапское Черноморье».

Читайте также: в Горячем Ключе машина сбила 13-летнего мотоциклиста. Авария произошла вечером 19 февраля в районе 5 авеню.

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