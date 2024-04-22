Молодой человек утонул, перевернувшись на лодке в Тимашевске

Трагический инцидент произошел 20 апреля в районе городского пляжа на реке Кирпили.

По предварительным данным, в тот день двое парней вышли в реку на металлической лодке. Они не удержались на плаву и перевернулись в воду. В результате происшествия 20-летнего парня удалось спасти, а его 23-летний друг не выплыл из воды.

Спасатели искали тело молодого человека все выходные. Они обследовали более 500 кв. метров водной поверхности. Им удалось найти скамейку и весла с перевернувшейся лодки, но тело утонувшего парня пока так и не обнаружили.

Поисково-спасательные работы в Тимашевске продолжаются, пишет газета «Знамя труда».

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