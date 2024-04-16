Молодежный центр «Победа» отремонтируют в станице Каневской

Такое поручение в ходе встречи с активом Каневского района дал глава Кубани Вениамин Кондратьев после просьбы местной жительницы.

Девушка вместе с единомышленниками состоит в добровольческом объединении на базе молодежного центра — там изготавливают маскировочные сети для нужд спецоперации, а также проводят мастер-классы для всех, кто хочет освоить это дело. В «Победе» действуют 12 объединений для активной молодежи, в том числе военно-патриотические и творческие клубы.

«Это большая гордость, что у вас в районе есть учреждение с множеством активностей. Даже в столице Краснодара такой большой центр открыли только недавно. Есть готовый проект ремонтных работ, и как только будет пройдена экспертиза, глава района обратится за финансированием. Предусмотрели на эти цели около 65 млн рублей. Начнем ремонт, как только будут готовы все необходимые документы», — сказал Кондратьев.

Молодежный центр проводит работу по всем направлениям молодежной политики — в прошлом году на его базе провели 270 мероприятий. Кроме того, там расположен муниципальный штаб взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ — за первый квартал года оттуда направили в зону спецоперации более 20 партий собранной гумпомощи.

Также местные жители обратились к главе региона с просьбой обновить одно из любимых мест отдыха.

«Центральный парк в районном центре необходимо сделать более современным. Важно учесть мнение жителей, обязательно добавить мест активности для молодежи, максимально сохранить существующие деревья. Выделим необходимые средства», — подчеркнул губернатор.

Глава района Александр Герасименко пояснил, что проект реконструкции парка культуры и отдыха имени 30-летия Победы уже разработали — там разместят тротуарную плитку, установят спортивные и детские игровые площадки, а также перголы и теневые навесы. Он также отметил, что в муниципалитете ведут активную работу по благоустройству — по нацпроекту «Жилье и городская среда» за 5 лет обновили 14 общественных территорий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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