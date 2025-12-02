Молодежный совет Сербии прибыл с официальным визитом в Краснодарский край

Представители Молодежного совета Республики Сербской посетили Краснодарский край для укрепления международных связей.

Официальные контакты Краснодарского края с Республикой Сербской начались в 2023 году после визита делегации посольства Боснии и Герцеговины.

«Сотрудничество развивается последовательно и динамично. Визит молодежной делегации стал очередным шагом в укреплении международных связей, направленных на обмен опытом и расширение внешних контактов. Мы видим искренний интерес молодежи к нашему региону, его образовательному и культурному потенциалу», — отметила первый заместитель руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Евгения Воробьева.

Гости в Краснодаре возложили цветы к Вечному огню. Затем посетили инновационный центр «Аквариум». Также запланирована встреча с представителями кубанских вузов и регионального отделения «Движения Первых».

Иностранные гости посетят краевую крейсерско-парусную школу, войсковой собор святого Благоверного князя Александра Невского, музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына и объекты «Города спорта», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

