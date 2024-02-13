Молодежный шахматный турнир провели в Краснодаре

Его приурочили к юбилею открытия первого шахматного клуба города и 81-й годовщине освобождения кубанской столицы от немецко-фашистских захватчиков.

В состязаниях приняли участие краснодарцы до 35 лет из 11 образовательных организаций города. Главным судьей турнира стал судья всероссийской категории по шахматам Игорь Коптев.

Инициативу проводить такие мероприятия поддержал руководитель медиахолдинга «Кубань 24» Александр Руденко.

«Россия гордится своей шахматной школой и выдающимися гроссмейстерами. Необходимо, чтобы сейчас шахматы развивались по всей стране. Об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин», — отметил Руденко.

Перед началом турнира участники почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

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