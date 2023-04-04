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Молодежный просветительский форум «Знание.Наука» пройдет 4 апреля в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/molodezhnyj-prosvetitelskij-forum-znanie-nauka-projdet-4-aprelya-v-krasnodare
Молодежный просветительский форум «Знание.Наука» пройдет 4 апреля в Краснодаре
Молодежный просветительский форум «Знание.Наука» пройдет 4 апреля в Краснодаре

Российское общество «Знание» запускает в регионах молодежные просветительские форумы «Знание.Наука».

В рамках форумов разработчики и исследователи проведут встречи со школьниками, студентами и молодыми учеными. Форумы пройдут во всех федеральных округах России и восьми городах. Первый форум пройдет с 4 по 6 апреля на базе Кубанского государственного университета в Краснодаре.

В этом году участников форумов «Знание.Наука» ждут состязания ученых, интерактивные лекции с VR-сопровождением, дискуссии, мастер-классы. Участникам расскажут, чем термоядерная энергетика лучше ядерной и какие профессии будут востребованы в будущем. Речь пойдет не только о научных достижениях и грядущих технологических революциях, но и об изменениях в повседневном образе жизни людей в ближайшем будущем, а также о возможностях молодых ученых в России и старте академической карьеры.

В числе спикеров форума в Краснодаре создатель и руководитель Aerospace-Agro, номинант премии Forbes Women Mercury Аward 2021 в номинации «Наука и инновации» Елена Константинова, наставник «Яндекс.Практикум», директор студии разработки Павел Алексеев, руководитель продуктового агентства Айтис.io, преподаватель РАНХиГС Елена Михеева, а также старший научный сотрудник КубГАУ, доктор химических наук Азамат Темерд.

Молодежные просветительские форумы о науке были запущены Обществом «Знание» в апреле 2022 года в рамках проекта «Ученый говорит», сообщает ТАСС.

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