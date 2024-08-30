Молодежный фестиваль пройдет в последний день лета на Арбате в Краснодаре

Фестиваль «Краснодар — Дом молодежи» пройдет в краевой столице 31 августа на улице Чапаева.

Начало фестиваля — в 18:00. Гостей ждут выступление кавер-групп, выставка работ местных художников и заряд позитива на предстоящую осень.

С 12:00 откроется ярмарка ремесленников. На ней можно приобрести украшения для дома и модные аксессуары, игрушки и подарки ручной работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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