Молодежный фестиваль «НаВОЛНЕние» пройдет 18 августа на городском пляже Туапсе

Жителей и гостей Туапсе приглашают в воскресенье с 8:00 до 20:00 на городской пляж. Вход свободный. Мероприятия приурочили ко Дню флага РФ.

В рамках «НаВОЛНЕния» проведут морской заплыв, соревнование по сапсерфингу, Кубок и первенство по фитнес-челленджу. Также гостей ждут фестивали красок и костюмов. Участникам мероприятий подарят памятные призы.

Чтобы присоединиться к морскому заплыву и сап-фестивалю, требуется обязательная регистрация. Она еще открыта.

Кроме того, на вечер организаторы приготовили концерт. Подробную программу и время проведения мероприятий можно узнать по ссылке. Оставшиеся вопросы можно задать по телефону: 8-(918)-947-17-63, сообщает Telegram-канал «Молодежь Туапсинского района».

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