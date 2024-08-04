Фестиваль воздушных змеев «Покорители ветра» прошел в Краснодарском крае

Посвященный Году семьи фестиваль воздушных змеев «Покорители ветра» прошел 3 августа на пляже «АкварЭль» в урочище Кучугуры Славянского района.

В мероприятии приняли участие 44 семьи — участники районных клубов молодой семьи и «Счастливы вместе». Возраст самого младшего участника фестиваля 9 месяцев, а самого старшего — 71 год.

Семьи соревновались в трех номинациях: «Самый высокий взлет», «Самый продолжительный и высокий полет» и «Самый большой воздушный змей». Победителей и участников наградили призами и памятными грамотами. После награждения состоялся пикник на берегу моря, пишет газета «Заря Кубани» в Telegram.

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