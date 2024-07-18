Посвященный Году семьи стрит-арт объект открыли в Краснодаре

Граффити нанесли на стену торгового павильона на улице Колхозной. В одной работе автор совместил сразу несколько сюжетов.

«Арт-объект рассказывает о самых важных моментах жизни. Главная особенность этого мурала в том, что читать его можно с любой стороны. Слева направо история взросления девушки ― от первого звонка и до встречи с будущим избранником. Справа налево жизненный путь парня ― от школьного выпускного и до знакомства с той самой девушкой. В центре две истории встречаются: пара стоит во Дворце бракосочетаний, а заканчивается панорама рождением ребенка», ― сообщает корреспондент Майкл Шнырев.

Жители Краснодара уже оценили новый арт-объект.

«Видела этот мурал. Проезжаем здесь часто с моим молодым человеком. Потрясающе это выглядит. Люблю граффити. История парня и девушки ― волшебная», ― делится жительница Краснодара Мелания Саруханова.

По словам художника, на создание мурала ушел целый месяц. Работа проходила в непростых условиях.

«30 календарных дней сам рисовал этот мурал, практически ночевал тут. Работал в сложнейших погодных и технических условиях», ― рассказывает художник Роман Филиппов.

Всю работу Роман выполнил один, но у него был верный помощник ― его девушка.

«Очень сложная работа и физически, и морально. Сейчас это все красиво выглядит, но это был очень трудоемкий процесс», ― отмечает жительница Краснодара Оксана Чижова.

По словам художника, раньше стена этого павильона выглядела неопрятно: всюду отваливалась штукатурка, были нанесены стихийные граффити. Сейчас жители и гости города могут увидеть историю молодой семьи.

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