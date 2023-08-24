Молодежный день Всероссийской недели охраны труд состоится в Сириусе

Мероприятие пройдет 29 сентября. Школьники, студенты, молодые специалисты компаний и органов власти обсудят актуальные темы в сфере трудоустройства и профориентации.

Планируется, что мероприятие посетят более 1,2 тыс. делегатов со всей страны. Для них разработана масштабная программа из пяти тематических треков. Например, студенты примут участие в квест-конструкторе по созданию резюме и буткемпе «Научись правильно себя презентовать». Также можно будет посетить сессии «Успешная карьера в охране труда», «Готовь сани летом, а знания с детства» и «Менторско-лидерская гостиная карьеры».

Кроме того, будет работать ярмарка «Куда пойти учиться будущему специалисту по охране труда», пройдут различные мастер-классы и игротека. Самые активные участники получат ценные призы.

Для школьников предусмотрен профориентационный трек: старшеклассники пройдут по маршруту «Профессии безопасного будущего», поработают на мастер-сессии «Экопрофессии будущего» и примут участие в интеллектуальной игре «Охрана труда и безопасность».

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия до 8 сентября.

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